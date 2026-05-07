Winzer Krems: Wo die Reben summen lernen

Mit jedem dieser Schritte wird alles lebendiger. Das Schwarzkehlchen kehrt zurück, die Sperbergrasmücke findet Deckung, das Rebhuhn wieder Heimat. Die Smaragdeidechse wärmt sich wiederum auf Steinen, und der Große Feuerfalter setzt leuchtende Farbtupfer in die Welt der Trauben „Das stärkt nicht nur die Biodiversität, sondern wirkt sich auch positiv auf die Qualität unserer Tröpferl aus“, versichert Geschäftsführer Ludwig Holzer. Sein Ökocredo: „Natur und Weinbau wachsen harmonisch zusammen“.