Kelag baut erste Anlage für Wasserstoff-Produktion

Grünen Wasserstoff will die Kelag ab Mai 2026 aus einer Elektrolyseanlage mit einer Leistung von zwei Megawatt am Gelände der Restmüllverwertung in Arnoldstein gewinnen. Damit sollen 35 Busse der Postbus GmbH im Regionalverkehr in Villach betrieben werden. Ein weiterer soll in der Innenstadt eingesetzt werden.