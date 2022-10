Erste Wasserstoffbus ist bald auf Linie

Tankstellennetz geplant

Die Tankfüllung für die Busse kommt im Moment noch aus Wien - ab Anfang des Jahres 2024 soll aber bereits die erste Wasserstofftankstelle in Betrieb gehen. „Die Genehmigungen dafür sind bereits erfolgt“, berichtet Postbus-Vorständin Silvia Kaupa-Götzl. Bei Infineon wird bereits an der ersten Elektrolyse-Anlage gearbeitet. Schuschnig: „Dort wird der Wasserstoff aus der Produktion aufbereitet und dann weiter an die Tankstelle geleitet.“ Die Wasserstoffnutzung soll in den nächsten fünf Jahren in Kärnten vervierfacht werden. Bis zu 40 Wasserstoffbusse und ein Tankstellennetz an den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten ist geplant.