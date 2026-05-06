Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Alle Ziele erreicht“

Operation „Gewaltiger Zorn“ laut Rubio beendet

Außenpolitik
06.05.2026 10:24
US-Außenminister Marco Rubio hat das Ende der „Operation gewaltiger Zorn“ im Iran verkündet. Nun ...
US-Außenminister Marco Rubio hat das Ende der „Operation gewaltiger Zorn“ im Iran verkündet. Nun gehe es um das „Projekt Freiheit“.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Militäreinsatz gegen den Iran ist laut Außenminister Marco Rubio bereits beendet. „Die Operation ,Gewaltiger Zorn‘ ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht“, sagte er. US-Präsident Donald Trump habe den Kongress bereits informiert.

0 Kommentare

„Diese Phase haben wir hinter uns. (...) Jetzt widmen wir uns dem Projekt Freiheit", sagte Rubio. Diese sehe die Öffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr und damit für den weltweiten Ölhandel vor. Zuvor hatte Rubio gesagt, dass die Vereinigten Staaten „sehr intensiv“ damit befasst seien, Möglichkeiten für eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg auszuloten. Diese könne den Iran zu „Wiederaufbau, Wohlstand und Stabilität“ führen.

Ziel der Diplomatie sei es, Verständnis dafür zu entwickeln, über welche Themen der Iran zu verhandeln bereit sei. „Wir müssen die eigentliche Vereinbarung nicht an einem Tag zu Papier bringen – das ist hochkomplex und hochtechnisch“, sagte Rubio.

Absichtserklärung zu Kriegsende kommt
Laut einem Bericht dürfte bald eine Absichtserklärung zum Kriegsende im Iran abgeschlossen werden. „Wir werden alles daransetzen, um unsere legitimen Rechte und Interessen in den Verhandlungen zu schützen“, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi. Man werde ausschließlich ein faires und umfassendes Abkommen akzeptieren. Auf Trumps Angebot, den US-Marineeinsatz in der Straße von Hormuz auszusetzen, ging er zunächst nicht ein.

Wie berichtet, will der Republikaner den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz „für kurze Zeit“ aussetzen. In diesem Zeitraum soll geprüft werden, ob ein Abkommen zwischen Washington und Teheran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump begründete die Unterbrechung des US-Einsatzes mit  angeblichen großen ...
„Für kurze Zeit“
Trump setzt Einsatz in Straße von Hormuz aus
06.05.2026
Straße von Hormuz
USA: Waffenruhe trotz Angriffen „nicht beendet“
05.05.2026

Streitpunkt Atomprogramm
Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran waren zuletzt weitestgehend festgefahren. Ein zentraler Streitpunkt ist seit Langem der Umgang mit Irans Atomprogramm und Teherans Vorräten an hoch angereichertem Uran. Berichten zufolge möchte der Iran dieses Thema erst später angehen. Das Weiße Haus wiederum hatte die Herausgabe der Uran-Vorräte zuletzt als eine der roten Linien der US-Regierung bezeichnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
06.05.2026 10:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
IranUSATeheran
Militäreinsatz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
162.190 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.485 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.662 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1895 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
753 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Kolumnen
Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen
671 mal kommentiert
Quer durch alle Parteien gibt es Mitleid für den „Gust“ – kein Wunder ...
Mehr Außenpolitik
Verdient mehr als VdB
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
„Alle Ziele erreicht“
Operation „Gewaltiger Zorn“ laut Rubio beendet
Wladimir Klitschko:
„Kann nie genug Hilfe für die Ukraine geben“
KZ-Befreiung 1945
Van der Bellen: „Friedliche Ordnung bewahren“
Attentat auf Trump?
Gala-Schütze schweigt weiter zu den Vorwürfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf