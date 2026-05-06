Bei Real isoliert? Mbappe reagiert auf Gerüchte

Wirbel um Kylian Mbappe! Ein Ausflug mit seiner Freundin Ester Exposito nach Italien hat für Ärger gesorgt, zudem soll der Star-Kicker in der Real-Mannschaft isoliert sein. Nun hat sich der Franzose selbst zu der Causa geäußert.
„Ein Teil dieser Kritik beruht auf einer Überbewertung von Aspekten im Zusammenhang mit der Erholungsphase, Real Madrid hat die Situation tagtäglich unter Kontrolle. Das entspricht nicht der Realität des Engagements und der Arbeit, die Kylian täglich zum Wohle der Mannschaft leistet“, lässt Mbappe in einem Statement wissen.
Seit seinem Wechsel nach Madrid sieht sich Mbappe immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt. Aufgrund einer Verletzung fällt der Offensivspieler derzeit aus. Anstatt in der finalen Phase der Saison dennoch bei seinen Teamkollegen zu sein, machte er zuletzt mit seiner Freundin einen Ausflug nach Italien.
Fans starteten Petition
Bei den Fans hat das für großen Ärger gesorgt. Laut einem „Marca“-Bericht soll die Beziehung zwischen Mbappe und den Real-Anhängern zerstört sein. Mittlerweile wurde sogar eine Petition gegen den Offensivspieler gestartet. Die Petition „Mbappe out“ hat seither fast neun Millionen Unterschriften gesammelt.
Auch beim Team soll der Mbappe-Trip nicht gut angekommen sein. Angeblich soll der Franzose bei Real isoliert sein. Trainer Alvaro Arbeloa betonte zuletzt: „Die gesamte Planung für verletzte Spieler wird vom medizinischen Personal des Vereins überwacht und koordiniert. Sie legen fest, wann die Spieler nach Valdebebas fahren müssen und wann nicht. Danach kann jeder Spieler seine Freizeit nach eigenem Ermessen gestalten.“
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