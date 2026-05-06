Bei Real isoliert? Mbappe reagiert auf Gerüchte

Auch beim Team soll der Mbappe-Trip nicht gut angekommen sein. Angeblich soll der Franzose bei Real isoliert sein. Trainer Alvaro Arbeloa betonte zuletzt: „Die gesamte Planung für verletzte Spieler wird vom medizinischen Personal des Vereins überwacht und koordiniert. Sie legen fest, wann die Spieler nach Valdebebas fahren müssen und wann nicht. Danach kann jeder Spieler seine Freizeit nach eigenem Ermessen gestalten.“