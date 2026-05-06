Teheran: Mehrere Tote bei Brand in Einkaufszentrum

In dem Gebäude dürften sich mehr als 250 Geschäfte befinden. Das Feuer habe sich über die für die Fassade verwendeten leicht entzündlichen Verbundstoffe extrem schnell ausgebreitet. Das staatliche Fernsehen berichtete, dass der Geschäftsführer des Bauunternehmens, das das Einkaufszentrum errichtet hatte, verhaftet wurde.