Bauunternehmer in Haft
Teheran: Mehrere Tote bei Brand in Einkaufszentrum
Westlich von Irans Hauptstadt Teheran ist ein verheerendes Feuer in einem Einkaufszentrum ausgebrochen – acht Menschen starben. Auf Videoaufnahmen waren dichte schwarze Rauchwolken über dem mehrstöckigen Gebäude zu sehen.
Das Feuer brach am Dienstag im Einkaufszentrum Arghavan in der Stadt Andisheh aus. Neben den acht Todesopfern wurden auch 36 Menschen verletzt. Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen – die Brandursache ist noch vollkommen unklar.
In dem Gebäude dürften sich mehr als 250 Geschäfte befinden. Das Feuer habe sich über die für die Fassade verwendeten leicht entzündlichen Verbundstoffe extrem schnell ausgebreitet. Das staatliche Fernsehen berichtete, dass der Geschäftsführer des Bauunternehmens, das das Einkaufszentrum errichtet hatte, verhaftet wurde.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Brand mit dem Krieg in Verbindung steht. Einen Unfall oder eine Brandstiftung können die Behörden derzeit nicht ausschließen.
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