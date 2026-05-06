Keine Verschnaufpause: Neue Waldbrände aufgeflammt

Das Land trocknet aus – und es ist weiterhin keine Besserung in Sicht. Wetterprognosen versprechen auch in den kommenden Tagen kaum Regen für die Steiermark. Kleine Unachtsamkeiten können bei der aktuellen Trockenheit für verheerende Brände sorgen.

Beim Waldbrand in Eisbach-Rein ist mittlerweile Tag zwölf angebrochen. Täglich werden neue Glutnester entdeckt – der anhaltende Wind erschwert die Löscharbeiten. Wann „Brand aus“ gegeben werden kann, ist weiter unklar.