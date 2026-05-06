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In der Steiermark

Keine Verschnaufpause: Neue Waldbrände aufgeflammt

Steiermark
06.05.2026 10:08
In Fürstenfeld brannten 3000 Quadratmeter Wald.
In Fürstenfeld brannten 3000 Quadratmeter Wald.(Bild: BFV Fürstenfeld)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Der bis zu 70 Hektar große Waldbrand in Eisbach-Rein ist längst nicht mehr der einzige Brandherd in der Steiermark. Am Dienstag flammten auch im Feistritztal und in Fürstenfeld Brände auf. Für die Feuerwehrkräfte ist keine Verschnaufpause in Sicht – die Trockenheit hält an.

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Das Land trocknet aus – und es ist weiterhin keine Besserung in Sicht. Wetterprognosen versprechen auch in den kommenden Tagen kaum Regen für die Steiermark. Kleine Unachtsamkeiten können bei der aktuellen Trockenheit für verheerende Brände sorgen.

Beim Waldbrand in Eisbach-Rein ist mittlerweile Tag zwölf angebrochen. Täglich werden neue Glutnester entdeckt – der anhaltende Wind erschwert die Löscharbeiten. Wann „Brand aus“ gegeben werden kann, ist weiter unklar.

Einsatz in Fürstenfeld
Einsatz in Fürstenfeld(Bild: BFV Fürstenfeld)
Einsatz in Fürstenfeld
Einsatz in Fürstenfeld(Bild: BFV Fürstenfeld)
Einsatz in Fürstenfeld
Einsatz in Fürstenfeld(Bild: BFV Fürstenfeld)

Am Dienstagnachmittag entflammte ein weiterer Brandherd in der Steiermark – diesmal in Fürstenfeld. 3000 Quadratmeter Wald standen beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen, und der Wind blies heftig. Es wurde ein Abschnittsalarm ausgelöst. Insgesamt standen 100 Kräfte von 15 Wehren mit 25 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand konnte bis in die Abendstunden gelöscht werden.

(Bild: Energie Steiermark)
(Bild: Energie Steiermark)
Einsatz im Feistritztal
Einsatz im Feistritztal(Bild: Energie Steiermark)

Nächster Einsatzort: Im Feistritztal stürzte am Dienstag ein Baum auf eine Stromleitung. Es kam zu einem Kurzschluss, der einen Waldbrand entfachte. 200 Kunden der Energie Steiermark waren daraufhin mehrere Stunden ohne Strom. Auch hier konnte glücklicherweise mittlerweile Entwarnung gegeben werden.

Niederschlagsabweichung im April im Vergleich zum 30-Jahres-Schnitt in Prozent
Niederschlagsabweichung im April im Vergleich zum 30-Jahres-Schnitt in Prozent(Bild: Krone KREATIV/openstreetmap.contibutors)
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Am Mittwoch bleibt es laut Wetterprognosen in der Steiermark wechselhaft und windig – mit Temperaturen bis zu 25 Grad. Einzelne, nicht sehr ergiebige Gewitter könnten in der Obersteiermark niedergehen. Auf einzelne Regenschauer kann man auch am Donnerstag hoffen. Im Süden der Steiermark bleibt es jedoch weitgehend trocken.

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