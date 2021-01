Schauspielerin Christine Neubauer: „Wir heiraten!“

Bekannt wurde Neubauer unter anderem als „Die Landärztin“ Johanna Lohmann in der Fernsehserie. Ihren Durchbruch hatte sie 1987 in der ARD-Serie „Löwengrube.“ Bekannt ist sie auch als Autorin der „Vollweib“-Bücherreihe. In erster Ehe war Neubauer von 1990 bis 2014 mit ihrer Jugendliebe, dem Sportjournalisten Lambert Dinzinger, verheiratet.