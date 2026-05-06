Water shortage threatens neighboring community due to pools

Gala-Schütze schweigt weiter zu den Vorwürfen

Barista in Stockholm: „Meine Chefin ist eine KI“

Trump setzt Einsatz in Straße von Hormuz aus

„Ich bin ja nicht blöd, ich mache nur viel Blödes“

„Sind nicht besetzt“

Nur noch Automat an der Schwimmbadkasse