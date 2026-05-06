Concerns About Water Supply
Water shortage threatens neighboring community due to pools
The first streams are drying up, and springs and wells are yielding less water. The drought has our region firmly in its grip. Aside from a few “sprinkles,” there is currently hardly any rain in sight. The situation is further exacerbated by pool filling and garden watering. Now another mayor is taking the initiative.
“Please refrain from watering your lawns and unnecessary water consumption!” – Ralf Rosenegger, mayor of Aschach a.d. Steyr (Upper Austria), is calling on his citizens to conserve water. While the groundwater level around the Steyr River is dropping sharply due to the ongoing drought, water consumption in the town has doubled. The reason: filling pools and watering gardens.
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