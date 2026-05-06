Frida lernt laufen: Fast alle Kinder haben Platz

97% der Anmeldungen vermittelt

„Das Recht auf Kinderbildung und Kinderbetreuung macht große Fortschritte. Erstmals wird der EU-Zielwert zur Betreuungsquote, das sogenannte Barcelona-Ziel, in allen Altersklassen erreicht und bei den Drei- bis Fünfjährigen sogar deutlich übertroffen“, bilanzierten LH Anton Mattle, LHStv. Philip Wohlgemuth und Bildungs-LR Cornelia Hagele. Für das Kinderbetreuungsjahr 2026/27 gebe es ebenfalls eine positive Nachricht: „Bisher konnten bereits über 97 Prozent aller fristgerecht über die digitale Plattform Frida angemeldeten Kinder erfolgreich an einen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsplatz vermittelt werden.“