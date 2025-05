Kinderbetreuung: Land strebt „leistbare Tarife“ an

Hohe Kosten pro Betreuungsplatz

Als geeigneten Tarif nannte Hagele rund einen Euro pro Betreuungsstunde. Weil die Vormittage in Kindergärten kostenlos sind, seien nur Nachmittage zu bezahlen. Hier rechnet Hagele mit Kosten zwischen 50 und 100 Euro bei 40 Stunden Betreuung. Anders sei es im Kinderkrippenbereich, wo auch der Vormittag zu bezahlen ist. „Da sind wir in vielen Gemeinden aber schon jetzt teurer.“ Auf die Gemeinden kommen ebenfalls Kosten zu: Ein Kinderkrippenplatz kostet statistisch gesehen 12.850 €, ein Platz im Kindergarten 6800 € und im Hort 6750 €. „Ein Ausbau der Kinderbetreuung in Tirol bleibt trotz leicht sinkender Geburtenzahlen dringend notwendig“, betonte Hagele.