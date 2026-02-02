Vorteilswelt
13 Männer, vier Frauen

17 Bewerber für den Rektorposten der Bruckneruni

Oberösterreich
02.02.2026 13:15
Für die Bruckner Uni in Linz wird eine neue Leitung gesucht.
Für die Bruckner Uni in Linz wird eine neue Leitung gesucht.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit 1. Oktober endet in diesem Jahr die Amtszeit von Martin Rummel als Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Seit Anfang Dezember war die Stelle zur Bewerbung ausgeschrieben, am Samstag endete die Frist. Nun steht fest: Die Findungskommission kann aus 17 Bewerberinnen und Bewerbern auswählen.

17 Interessenten haben sich um das Amt des Rektors der Linzer Bruckneruni beworben – unter ihnen offenbar auch der amtierende Rektor Martin Rummel. Das Bewerberfeld ist überwiegend männlich – nur vier Frauen möchten die Leitung der Musik- und Kunstuniversität übernehmen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) freut sich über das „starke Bewerberfeld“. Acht Bewerber kommen aus Österreich, der Rest aus dem Ausland. „Die hohe Zahl und Qualität der Bewerbungen zeigt die internationale Strahlkraft der Anton Bruckner Privatuniversität“, sagt Stelzer.

Entscheidung in den kommenden Wochen
Die eingelangten Bewerbungen bilden nun die Grundlage für das weitere Auswahlverfahren. Es soll laut Stelzer in den kommenden Wochen durchgeführt werden. Ziel sei es, eine Persönlichkeit zu finden, die die künstlerische, wissenschaftliche und organisatorische Weiterentwicklung der Anton Bruckner Privatuniversität nachhaltig prägt.

Lesen Sie auch:
Rektor Martin Rummel: Unter seiner Führung wurde die Bruckneruni zur „Voll-Universität“.
Krone Plus Logo
Bruckneruni Linz
Martin Rummel: Budgets, Tonleitern und Mutproben
09.01.2026
Bruckneruni
Eine Kommission muss den nächsten Rektor finden
22.01.2026

Eine Findungskommission, der neben Stelzer Persönlichkeiten aus der Kulturszene angehören, werde die Bewerbungen jetzt prüfen und anschließend zu Hearings einladen.

Oberösterreich

