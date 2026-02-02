17 Bewerber für den Rektorposten der Bruckneruni

17 Interessenten haben sich um das Amt des Rektors der Linzer Bruckneruni beworben – unter ihnen offenbar auch der amtierende Rektor Martin Rummel. Das Bewerberfeld ist überwiegend männlich – nur vier Frauen möchten die Leitung der Musik- und Kunstuniversität übernehmen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) freut sich über das „starke Bewerberfeld“. Acht Bewerber kommen aus Österreich, der Rest aus dem Ausland. „Die hohe Zahl und Qualität der Bewerbungen zeigt die internationale Strahlkraft der Anton Bruckner Privatuniversität“, sagt Stelzer.