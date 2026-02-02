17 Bewerber für den Rektorposten der Bruckneruni

Mit 1. Oktober endet in diesem Jahr die Amtszeit von Martin Rummel als Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Seit Anfang Dezember war die Stelle zur Bewerbung ausgeschrieben, am Samstag endete die Frist. Nun steht fest: Die Findungskommission kann aus 17 Bewerberinnen und Bewerbern auswählen.
17 Interessenten haben sich um das Amt des Rektors der Linzer Bruckneruni beworben – unter ihnen offenbar auch der amtierende Rektor Martin Rummel. Das Bewerberfeld ist überwiegend männlich – nur vier Frauen möchten die Leitung der Musik- und Kunstuniversität übernehmen. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) freut sich über das „starke Bewerberfeld“. Acht Bewerber kommen aus Österreich, der Rest aus dem Ausland. „Die hohe Zahl und Qualität der Bewerbungen zeigt die internationale Strahlkraft der Anton Bruckner Privatuniversität“, sagt Stelzer.
Entscheidung in den kommenden Wochen
Die eingelangten Bewerbungen bilden nun die Grundlage für das weitere Auswahlverfahren. Es soll laut Stelzer in den kommenden Wochen durchgeführt werden. Ziel sei es, eine Persönlichkeit zu finden, die die künstlerische, wissenschaftliche und organisatorische Weiterentwicklung der Anton Bruckner Privatuniversität nachhaltig prägt.
Eine Findungskommission, der neben Stelzer Persönlichkeiten aus der Kulturszene angehören, werde die Bewerbungen jetzt prüfen und anschließend zu Hearings einladen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.