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Unternehmerisch vorausdenkend für die Region

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10.05.2026 00:01
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„Neben der finanziellen Gesundheit steht insbesondere der wirtschaftliche Erfolg der ...
„Neben der finanziellen Gesundheit steht insbesondere der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmer:innen im Mittelpunkt“, so Robert Deflorian.(Bild: Sparkasse Schwaz/ Thomas Steinlechner)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Nähe, Kompetenz und persönliches Engagement sind heute entscheidender denn je. Die Sparkasse Schwaz setzt im Kommerzgeschäft genau auf diese Erfolgsfaktoren – und begleitet Unternehmer:innen im Bezirk als verlässlicher Partner auf Augenhöhe.

Was eine Regionalbank wirklich auszeichnet? Für Mag. Robert Deflorian, Bereichsleiter Kommerz der Sparkasse Schwaz, ist die Antwort klar: echte Kundennähe.

Zitat Icon

„Wir kennen die Region, die Unternehmen und die Menschen dahinter. Das ermöglicht uns, individuelle Lösungen mit echtem Mehrwert zu entwickeln.“

Mag. Robert Deflorian, Bereichsleiter Kommerz der Sparkasse Schwaz

Bild: Sparkasse Schwaz

Genau diese Kombination aus regionaler Verwurzelung und persönlicher Betreuung schafft Vertrauen – die Basis für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg.

Starke Struktur für maßgeschneiderte Lösungen
Mit 12 Filialen und rund 220 Mitarbeiter:innen zählt die Sparkasse Schwaz zu den führenden Regionalbanken Tirols. Das Kommerzgeschäft ist gezielt organisiert, um Unternehmen optimal zu unterstützen.

Zwei spezialisierte KommerzCenter in Schwaz und Fügen kümmern sich um die Bedürfnisse der Betriebe, während zusätzliche Kompetenzzentren – etwa im Wohnbau oder für Ärzt:innen – gezielt Know-how bündeln.

Ein Haus mit Geschichte: Die Sparkasse Schwaz verbindet Tradition mit moderner Finanzwelt.
Ein Haus mit Geschichte: Die Sparkasse Schwaz verbindet Tradition mit moderner Finanzwelt.(Bild: Sparkasse Schwaz)

Beratung mit Weitblick
Gerade im Unternehmertum sind Entscheidungen oft weitreichend. Umso wichtiger ist eine Beratung, die über Zahlen hinausgeht.

Zitat Icon

„Unternehmer:innen brauchen jemanden, der nicht nur die Finanzen versteht, sondern auch die Vision dahinter.“

Mag. Robert Deflorian, Bereichsleiter Kommerz der Sparkasse Schwaz

Bild: Sparkasse Schwaz

Die Sparkasse Schwaz setzt daher auf persönliche, vorausschauende und lösungsorientierte Beratung – ein Ansatz, der Sicherheit gibt und Perspektiven eröffnet.

Was wirklich zählt
Interessant: Für viele Unternehmer:innen ist nicht der Preis ausschlaggebend, sondern die Qualität der Zusammenarbeit. Gefragt sind vor allem: eine schnelle Rückmeldung, lösungsorientiertes Handeln, eine unkomplizierte und rasche Abwicklung sowie eine persönliche, verlässliche Betreuung. Genau hier punktet die Sparkasse Schwaz

Gemeinsam Zukunft gestalten
Abschließend richtet Deflorian einen klaren Appell an die Unternehmer:innen der Region:

Zitat Icon

„Denken Sie groß – und sprechen Sie frühzeitig mit uns. Wir verstehen uns nicht nur als Bank, sondern als Partner.“

Mag. Robert Deflorian, Bereichsleiter Kommerz der Sparkasse Schwaz

Bild: Sparkasse Schwaz

Denn eines ist sicher: Wenn Ideen auf starke Partner treffen, entstehen nachhaltige Perspektiven – für Unternehmen und für die gesamte Region Schwaz.

Sparkasse Schwaz AG

Franz-Josef-Straße 8-10

6130 Schwaz

T:  050100 / 77580

W:  www.sparkasse-schwaz.at

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