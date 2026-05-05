Tiroler Oberland: Wieder Hinweis auf einen Bären

Nach wie vor geht in Ried im Tiroler Oberinntal ein Bär um. Bei einer Wildtierfütterung wurden erneut Spuren des großen Beutegreifers nachgewiesen. Darüber informierte das Land am Dienstag.
„Im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal wurden im Bereich einer Wildtierfütterung erneut Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen“, heißt es in der Aussendung. Hinweise, dass sich der Beutegreifer gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert, gebe es keine.
Appell an Bevölkerung
Das Land appelliert weiterhin an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von Beutegreifern über das Sichtungsformular auf der Webseite des Landes zu melden. „Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial“, heißt es.
Weitere Informationen und Sichtungsmeldungen auf der Homepage: www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs
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