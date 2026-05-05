Tiroler Oberland: Wieder Hinweis auf einen Bären

„Im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal wurden im Bereich einer Wildtierfütterung erneut Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen“, heißt es in der Aussendung. Hinweise, dass sich der Beutegreifer gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert, gebe es keine.