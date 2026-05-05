Wögingers Nachfolger und Amokfahrt in Leipzig

August Wöginger tritt als ÖVP-Klubobmann zurück, was bedeutet das für die ÖVP und wer folgt nach? UND: Zahlreiche Verletzte und zwei Tote (63, 77) hat es am Montag in der Leipziger Innenstadt gegeben. Ein Auto war mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gerast. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.