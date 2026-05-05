Emotionale Worte von Bord des Hantavirus-Schiffes

Bestätigte Hantavirusfälle

Das Kreuzfahrtschiff hatte sich vor einigen Wochen auf den Weg von Argentinien nach Kap Verde gemacht. Unterwegs kam es dann zu mehreren Todesfällen – ein älteres niederländisches Ehepaar und ein Deutscher sind gestorben. Bei der verstorbenen Niederländerin wurde das Hantavirus nachgewiesen. Ein weiterer Passagier, der auf einer Intensivstation in Südafrika behandelt wird, ist ebenfalls nachweislich am Hantavirus erkrankt. Zudem gibt es an Bord Hantavirus-Verdachtsfälle.