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„Sind echte Menschen“

Emotionale Worte von Bord des Hantavirus-Schiffes

Ausland
05.05.2026 11:35
Die Kreuzfahrt wurde für die Passagiere zum Höllentrip.
Die Kreuzfahrt wurde für die Passagiere zum Höllentrip.(Bild: AFP)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

In einem äußerst emotionalen Video meldet sich der US-Reiseblogger Jake Rosmarin vom Bord des Kreuzfahrtschiffes „Hondius“. Mit tränenerstickter Stimme schildert er, wie es ist, auf einem Schiff „gefangen“ zu sein, auf dem das Hantavirus nachgewiesen worden ist – und bereits Tote zu beklagen sind.

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Einleitend erwähnte der junge Mann, dass er solche Videos üblicherweise, nicht mache und fügte sogleich mahnende Worte hinzu: „Was hier gerade passiert, ist sehr real für alle von uns hier. Wir sind nicht nur Storys, nicht nur Schlagzeilen, wir sind echte Menschen. Menschen mit Familien und Leben, mit Menschen, die zu Hause auf uns warten.“

Quälende Ungewissheit
Das Schlimmste dürfte wohl gerade die Ungewissheit sein. Denn auf Kap Verde darf die „Hondius“ mit rund 150 Passagieren und 61 Besatzungsmitgliedern im Moment nicht anlegen, höchstens eine medizinische Evakuierung für drei Personen stehe im Raum, wie die Reederei zuletzt mitteilte.

Ob die Kanaren sich für eine Landung eignen, ist ebenfalls noch offen, der Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions hofft allerdings darauf, da dort unter Aufsicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der niederländischen Gesundheitsbehörden weitere medizinische Untersuchungen stattfinden könnten.

Für Reiseblogger Rosmarin steht jedenfalls fest: „Alles, was wir wollen, ist uns sicher zu fühlen, Klarheit zu haben und nach Hause zu kommen:“

Bestätigte Hantavirusfälle
Das Kreuzfahrtschiff hatte sich vor einigen Wochen auf den Weg von Argentinien nach Kap Verde gemacht. Unterwegs kam es dann zu mehreren Todesfällen – ein älteres niederländisches Ehepaar und ein Deutscher sind gestorben. Bei der verstorbenen Niederländerin wurde das Hantavirus nachgewiesen. Ein weiterer Passagier, der auf einer Intensivstation in Südafrika behandelt wird, ist ebenfalls nachweislich am Hantavirus erkrankt. Zudem gibt es an Bord Hantavirus-Verdachtsfälle.

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Ansteckung eigentlich über Kot von Nagern
Das Hantavirus kann bei Menschen zu Fieber und schweren Atemwegserkrankungen führen, auch die Nieren nehmen häufig Schaden. Zu Infektionen kann es beim Kontakt mit den Ausscheidungen von Nagetieren kommen. In seltenen Fällen wird der Erreger auch von Mensch zu Mensch übertragen. Ein Ausbruch auf einem Schiff ist ungewöhnlich.

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