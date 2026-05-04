Hämmerle ist einziger VSV-Mann im Nationalteam

Nur dem Umsteiger gelingt der Neueinstieg

Ein Vorarlberger schaffte erstmals den Sprung in die ÖSV-Auswahlen. Tobias Fink! Der 17-jährige Riefensberger, der sich erst im Februar für einen fliegenden Wechsel vom Biathlon- ins Langlauflager entschieden hatte, schaffte es auf Anhieb in den C-Kader. „Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Sport zu wechseln und richtig cool, dass es gleich mit dem Kaderplatz geklappt hat“, sagte Fink.