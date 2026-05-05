Motorradlenker und Beifahrerin schwer verletzt

Ein Überholmanöver auf der Bödelestraße in Schwarzenberg (Vorarlberg) endete Montagmittag für einen 66-jährigen Biker und seine Mitfahrerin mit schweren Blessuren. Nach einem Sturz mussten beide in umliegende Spitäler gebracht werden, eine Person wurde mit dem Hubschrauber geflogen.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Montag kurz vor 13 Uhr auf der Bödelestraße in Schwarzenberg. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Anhängergespann talwärts unterwegs, als ein nachfolgender 66-jähriger Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, woraufhin das Zweirad zu Sturz kam.
Mit dem Heli ins Spital geflogen
Während der 66-jährige Lenker verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb, wurde seine Freundin unter dem Motorrad eingeklemmt. Der Mann zog sich einen Beckenpfannenbruch sowie einen Bruch des kleinen linken Fingers zu und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Seine Sozia erlitt einen Schienbein- und Knöchelbruch am rechten Fuß. Sie musste vom Notarzthubschrauber C4 ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen werden.
Von den Beamten durchgeführte Alkotests verliefen bei beiden beteiligten Fahrzeuglenkern negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.