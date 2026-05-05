Motorradlenker und Beifahrerin schwer verletzt

Mit dem Heli ins Spital geflogen

Während der 66-jährige Lenker verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb, wurde seine Freundin unter dem Motorrad eingeklemmt. Der Mann zog sich einen Beckenpfannenbruch sowie einen Bruch des kleinen linken Fingers zu und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Seine Sozia erlitt einen Schienbein- und Knöchelbruch am rechten Fuß. Sie musste vom Notarzthubschrauber C4 ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen werden.