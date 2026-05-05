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Crash in Schwarzenberg

Motorradlenker und Beifahrerin schwer verletzt

Vorarlberg
05.05.2026 08:40
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Überholmanöver auf der Bödelestraße in Schwarzenberg (Vorarlberg) endete Montagmittag für einen 66-jährigen Biker und seine Mitfahrerin mit schweren Blessuren. Nach einem Sturz mussten beide in umliegende Spitäler gebracht werden, eine Person wurde mit dem Hubschrauber geflogen.

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Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Montag kurz vor 13 Uhr auf der Bödelestraße in Schwarzenberg. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Anhängergespann talwärts unterwegs, als ein nachfolgender 66-jähriger Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, woraufhin das Zweirad zu Sturz kam.

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Mit dem Heli ins Spital geflogen
Während der 66-jährige Lenker verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb, wurde seine Freundin unter dem Motorrad eingeklemmt. Der Mann zog sich einen Beckenpfannenbruch sowie einen Bruch des kleinen linken Fingers zu und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Seine Sozia erlitt einen Schienbein- und Knöchelbruch am rechten Fuß. Sie musste vom Notarzthubschrauber C4 ins Landeskrankenhaus Bregenz geflogen werden.

Von den Beamten durchgeführte Alkotests verliefen bei beiden beteiligten Fahrzeuglenkern negativ.

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