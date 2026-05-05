Lauterach: Pkw-Lenkerin (52) übersah E-Bike-Fahrer

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße L52. Eine 52-jährige Pkw-Lenkerin war im Begriff, an der Kreuzung zur Montfortstraße rechts abzubiegen. Dabei dürfte sie einen Radfahrer übersehen haben, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrradstreifen unterwegs war. Der Mann auf dem E-Bike konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kam infolge der Kollision zu Sturz.