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Radler verletzt

Lauterach: Pkw-Lenkerin (52) übersah E-Bike-Fahrer

Vorarlberg
05.05.2026 09:20
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike kam es am Montagvormittag in Lauterach in Vorarlberg. Eine 52-jährige Autolenkerin hatte einen Radfahrer beim Abbiegen übersehen. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

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Ereignet hat sich der Vorfall gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße L52. Eine 52-jährige Pkw-Lenkerin war im Begriff, an der Kreuzung zur Montfortstraße rechts abzubiegen. Dabei dürfte sie einen Radfahrer übersehen haben, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrradstreifen unterwegs war. Der Mann auf dem E-Bike konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kam infolge der Kollision zu Sturz.

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Ins Krankenhaus gebracht
Der gestürzte Radfahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in ein umliegendes Spital eingeliefert. Am Fahrzeug der 52-Jährigen entstand Sachschaden.

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