Indien darf wegen Krieg wieder Öl von Putin kaufen

Die USA haben es indischen Raffinerieunternehmen erlaubt, für einen begrenzten Zeitraum russisches Öl zu kaufen. Der Iran-Krieg habe die Sachlage verkompliziert – und Moskau darf wieder auf höhere Einnahmen aus dem Rohöl-Verkauf hoffen.
Sein Ministerium erteilte Indien dafür eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung, um sicherzustellen, dass weiterhin Öl auf den Weltmarkt gelange, teilte US-Finanzminister Scott Bessent auf X mit.
Indien gehört seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine zu den wichtigsten Handelspartnern für Russland. Eine Vereinbarung mit den USA führt kürzlich dazu, dass die indische Regierung den Import von russischem Öl zurückfahren wollte.
Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, dürfte damit zumindest kurzfristig seine Einnahmen aus dem Rohöl-Verkauf steigern können. Die US-Regierung spielte diesen Aspekt herunter.
„Diese bewusst kurzfristige Maßnahme wird der russischen Regierung keinen nennenswerten finanziellen Vorteil verschaffen“, betonte Bessent, da sie nur Transaktionen mit Öl genehmige, das bereits auf Tanker geladen, aber nicht ausgeliefert worden sei. Der Finanzminister sprach von einer „Überbrückungsmaßnahme“, die den Druck mindern werde, der durch das Verhalten des Irans entstehe.
Globale Energiemärkte leiden unter Krieg
Die globalen Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten aktuell stark beeinträchtigt. Die Krise ist auch hierzulande bereits an den Zapfsäulen deutlich zu spüren. Sorge bereitet vor allem die Lage an der Straße von Hormuz, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels geht. Der Schiffsverkehr durch die Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen (siehe Tweet oben).
US-Präsident Donald Trump hatte Indien im vergangenen Jahr wegen dessen Ölgeschäften mit Russland mit Strafzöllen belegt, um die wirtschaftliche Basis des Kremls angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine zu schwächen. Jüngst hob Trump die Zölle aber auf und begründete das damit, dass Indien Schritte unternommen habe, um den Import von russischem Öl einzustellen.
