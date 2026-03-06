Indien darf wegen Krieg wieder Öl von Putin kaufen

Globale Energiemärkte leiden unter Krieg

Die globalen Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten aktuell stark beeinträchtigt. Die Krise ist auch hierzulande bereits an den Zapfsäulen deutlich zu spüren. Sorge bereitet vor allem die Lage an der Straße von Hormuz, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels geht. Der Schiffsverkehr durch die Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen (siehe Tweet oben).