Mitleid mit „Gust“ | Bis es wieder schief geht

Es war ein rabenschwarzer Montag für die ÖVP. Ihr langjähriger Klubobmann August Wöginger wurde des Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen. Ein noch nicht rechtskräftiges Urteil, das einem politischen Erdbeben gleichkam. Überraschender als der Schuldspruch im Linzer Landesgericht wurde in Wien die rasche Reaktion Wögingers aufgenommen. Etwas Mitleid mit „dem Gust“ war bei vertraulichen Telefonaten mit Funktionären quer durch fast alle Parteien zu hören und zu spüren gewesen, schreibt Claus Pándi in seinem Kommentar. Das mag auch mit Wögingers leutseliger Art zu tun haben. Doch die Sache liegt wohl tiefer und reicht bis zu den Wurzeln des heutigen Österreichs. In den Parteiseelen hat sich seit Beginn der Zweiten Republik ein Verständnis vom Wert und Wesen der politischen Bewegungen eingenistet. Eine Partei hat für einen da zu sein. So wie früher einmal bei den alten Stammesvölkern sich die Häuptlinge für ihre Gefolgsleute einsetzten.