Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

7-jährige Tortur

Mädchen abgeschottet – Mama und Oma vor Gericht

Ausland
07.01.2026 13:04
(Bild: Udo Herrmann)

Gegen eine Mutter, die ihre Tochter fast ihr gesamtes Leben in einem Haus im deutschen Sauerland versteckt haben soll, hat ein Strafprozess in der Stadt Siegen begonnen. Der 49-Jährigen werden die Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und die Verletzung von Fürsorge- und Erziehungspflichten vorgeworfen. 

0 Kommentare

Sie soll das Mädchen schon seit frühem Kleinkindalter rund sieben Jahre im Haus der Großeltern eingesperrt haben.

Das Kind sei völlig von der Außenwelt abgeschottet worden. Der Fall aus Nordrhein-Westfalen hatte in ganz Deutschland Entsetzen ausgelöst. Das Kind war 2022 im Alter von acht Jahren von der Polizei aus dem Einfamilienhaus der Großeltern befreit worden.

Lesen Sie auch:
Nachts kam es über Jahre hinweg zu Übergriffen an der Stieftochter (Symbolbild).
Kind brach Schweigen
Wien: Schul-Mediator deckt Serienmissbrauch auf
11.08.2025
„War nur noch Skelett“
Familie ließ eingesperrtes Mädchen fast verhungern
21.11.2025

Großmutter wegen Beihilfe angeklagt
Die Großmutter (80) des Mädchens nahm ebenfalls auf der Anklagebank des Landgerichts Platz – sie soll ihre Tochter unterstützt haben und ist wegen Beihilfe angeklagt. Auch der Großvater des Mädchens ist angeklagt, war am Mittwoch aber nicht anwesend. Der 83-Jährige sei erst am Vortag aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte sein Rechtsvertreter.

Dem Kind war laut Anklage seit 2015 ein normales Leben mit Kindergarten, Schule oder jeglichen Kontakten zu anderen Menschen verwehrt worden. Es soll in der Isolation erhebliche Entwicklungsrückstände erlitten haben und ist inzwischen zwölf Jahre alt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf