Mädchen abgeschottet – Mama und Oma vor Gericht

Großmutter wegen Beihilfe angeklagt

Die Großmutter (80) des Mädchens nahm ebenfalls auf der Anklagebank des Landgerichts Platz – sie soll ihre Tochter unterstützt haben und ist wegen Beihilfe angeklagt. Auch der Großvater des Mädchens ist angeklagt, war am Mittwoch aber nicht anwesend. Der 83-Jährige sei erst am Vortag aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte sein Rechtsvertreter.