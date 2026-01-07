7-jährige Tortur
Mädchen abgeschottet – Mama und Oma vor Gericht
Gegen eine Mutter, die ihre Tochter fast ihr gesamtes Leben in einem Haus im deutschen Sauerland versteckt haben soll, hat ein Strafprozess in der Stadt Siegen begonnen. Der 49-Jährigen werden die Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und die Verletzung von Fürsorge- und Erziehungspflichten vorgeworfen.
Sie soll das Mädchen schon seit frühem Kleinkindalter rund sieben Jahre im Haus der Großeltern eingesperrt haben.
Das Kind sei völlig von der Außenwelt abgeschottet worden. Der Fall aus Nordrhein-Westfalen hatte in ganz Deutschland Entsetzen ausgelöst. Das Kind war 2022 im Alter von acht Jahren von der Polizei aus dem Einfamilienhaus der Großeltern befreit worden.
Großmutter wegen Beihilfe angeklagt
Die Großmutter (80) des Mädchens nahm ebenfalls auf der Anklagebank des Landgerichts Platz – sie soll ihre Tochter unterstützt haben und ist wegen Beihilfe angeklagt. Auch der Großvater des Mädchens ist angeklagt, war am Mittwoch aber nicht anwesend. Der 83-Jährige sei erst am Vortag aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte sein Rechtsvertreter.
Dem Kind war laut Anklage seit 2015 ein normales Leben mit Kindergarten, Schule oder jeglichen Kontakten zu anderen Menschen verwehrt worden. Es soll in der Isolation erhebliche Entwicklungsrückstände erlitten haben und ist inzwischen zwölf Jahre alt.
