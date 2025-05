18-jährige ÖSV-Hoffnung überrascht mit Rücktritt

Slalom-Krise und ein mentales Loch

„Als es während der Saison eine Phase gab, in der es im Slalom nicht so gelaufen ist wie erhofft, bin ich ein wenig in ein mentales Loch gefallen und habe begonnen, über meine sportliche Zukunft nachzudenken“, erklärt Haller, die vorigen Winter ihre erste Saison im ÖSV-C-Kader absolvierte und Anfang Dezember 2024 bei ihrem erst zweiten Europacupstart in Zinal (Sz) im Riesentorlauf als 28. erstmals punkten konnte. „Normalerweise kann ich mich von negativen Gedanken rasch lösen – diesmal war es aber anders.“