Nächste ÖSV-Dame stellt ihre Skier in den Keller

Absoluter Tiefschlag im August 2019

Die 30-jährige Bezauerin, hatte in ihrer Laufbahn viel einstecken müssen. Schwere Verletzungen warfen sie immer wieder zurück. Der negative Höhepunkt: Am 27. August 2019 erlitt „Lisi“ beim Training in Ushuaia (Arg) einen Schien- und Wadenbeinbruch rechts und eine Abrissfraktur am linken Schienbeinkopf – eine über dreijährige Rennpause folgte. Nach ihrer Weltcuprückkehr im Jänner 2024 fuhr sie im RTL wieder regelmäßig in die Punkte und holte zwei 14. Plätze als Topresultate.