„Papa Stössl“ und das Gloggnitzer Märchen

Gefährliches Duo

Der vor allem auf einen Josef Pross in Topform bauen kann. Der Stürmer traf in diesem Kalenderjahr bereits 11-mal, die eine oder andere Vorlage kam dabei von Raphael Holzhauser. Der 33-Jährige ist nach wie vor der Mann für die Standards. „Zeig mir einen Innenverteidiger, der solche Freistöße und Ecken tritt“, gibt’s auch Lob von Stössl. Für Holzhauser selbst, der seit Kurzem die Kapitänsbinde trägt, gibt’s jetzt nur ein logisches Ziel: „Wir wollen den Titel“ – und das Gloggnitzer Märchen vollenden...



Kilian Wazik