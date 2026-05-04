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Ostliga-Spitzenreiter

„Papa Stössl“ und das Gloggnitzer Märchen

Fußball Dritte Liga
04.05.2026 11:09
Stürmer Josef Pross ging in Gloggnitz zuletzt der Knopf auf.
Stürmer Josef Pross ging in Gloggnitz zuletzt der Knopf auf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Spitzenreiter der Regionalliga Ost steht nur ein Jahr nach dem Beinahe-Abstieg kurz vor dem Titelgewinn. Möglich machen‘s Erfolgscoach Edi Stössl, Goalgetter Josef Pross und Kapitän Raphael Holzhauser.

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„Für mich ist der Titelkampf aktuell sogar eher eine Erholung“, lacht Gloggnitz Coach Edi Stössl. Er ist vor kurzem Vater geworden, kämpft seit Wochen mit akutem Schlafmangel. Dem könnte aber schon bald die Erzählung vom Gloggnitzer Märchen Abhilfe schaffen...

„Wird noch ein harter Fight“
Denn nach dem Last-Minute Klassenerhalt in der Vorsaison ist man aktuell auf Kurs Ostliga-Meisterschaft. Mit dem 1:0 gegen Leobendorf sitzt man komfortabel am Sonnenplatz. Und der ist selbst nach Berücksichtigung der Verlustpunkte des Verfolgertrios Krems, Leobendorf und Parndorf gesichert. Vom eingekühlten Champagner will Stössl aber noch nichts wissen. „Klar hätte es etwas Märchenhaftes. Aber das wird noch ein harter Fight!“

v.l.n.r.: Winter-Neuzugang Kerschbaum, Coach Stössl und Kapitän Holzhauser.
v.l.n.r.: Winter-Neuzugang Kerschbaum, Coach Stössl und Kapitän Holzhauser.(Bild: Gloggnitz)

Offensive in Top-Form
Die besten Aussichten hinsichtlich des Restprogramms haben jedenfalls die Gloggnitzer. In den letzten vier Partien warten jeweils Teams aus der unteren Tabellenhälfte, wo Schützenfeste vorprogrammiert sind. Die Gloggnitzer Offensive lief zuletzt auf Hochtouren, netzte in acht Spielen 28-mal. „Das ist absoluter Harakiri-Fußball. Aber solange wir mehr Tore schießen als kassieren, bin ich zufrieden. Und aktuell weiß ich bei jedem Angriff, dass es gleich scheppern wird“, grinst der 45-jährige Burgenländer.

Raphael Holzhauser führte Gloggnitz zuletzt als Kapitän auf‘s Feld.
Raphael Holzhauser führte Gloggnitz zuletzt als Kapitän auf‘s Feld.(Bild: RHorn Media)

Gefährliches Duo
Der vor allem auf einen Josef Pross in Topform bauen kann. Der Stürmer traf in diesem Kalenderjahr bereits 11-mal, die eine oder andere Vorlage kam dabei von Raphael Holzhauser. Der 33-Jährige ist nach wie vor der Mann für die Standards. „Zeig mir einen Innenverteidiger, der solche Freistöße und Ecken tritt“, gibt’s auch Lob von Stössl. Für Holzhauser selbst, der seit Kurzem die Kapitänsbinde trägt, gibt’s jetzt nur ein logisches Ziel: „Wir wollen den Titel“ – und das Gloggnitzer Märchen vollenden...

Kilian Wazik

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