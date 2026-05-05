Großbrand auf Bauernhof forderte Verletzten

Verheerender Großbrand Montagnacht auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hollenstein im Bezirk Gmünd (Niederösterreich): Zwei Hallen brannten vollständig ab, der Hausbesitzer wurde verletzt. 220 Feuerwehrleute waren gefordert.
Ein aufmerksamer Nachbar hatte am Montag gegen 23 Uhr das Feuer bemerkt und sofort Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zwei Hallen bereits in Vollbrand. „Dichter Rauch und enorme Hitze erschwerten die Löscharbeiten erheblich“, schildern die Florianis.
Dennoch gelang es den insgesamt 17 Feuerwehren, eine Ausbreitung der Flammen auf einen angrenzenden Stall und die Wohngebäude zu verhindern. „Ohne das rasche und professionelle Eingreifen wäre ein Übergreifen des Feuers auf diese Gebäudeteile kaum zu verhindern gewesen“, ziehen die Einsatzkräfte Bilanz.
Ein Hausbesitzer wurde verletzt, er musste ins Krankenhaus. Die Brandursache ist ebenso noch unklar wie die Höhe des Schadens.
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