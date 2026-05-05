Großbrand auf Bauernhof forderte Verletzten

Dennoch gelang es den insgesamt 17 Feuerwehren, eine Ausbreitung der Flammen auf einen angrenzenden Stall und die Wohngebäude zu verhindern. „Ohne das rasche und professionelle Eingreifen wäre ein Übergreifen des Feuers auf diese Gebäudeteile kaum zu verhindern gewesen“, ziehen die Einsatzkräfte Bilanz.