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Heimlicher Untermieter

Fremder nistete sich in Keller von Familie ein

Ausland
05.05.2026 10:15
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Ehepaar im US-Bundesstaat Arkansas bemerkte Ende April merkwürdige Dinge im Haus: Gegenstände und Essen verschwanden, Stühle wurden verschoben. Im Keller machten Sharon und Dutch Hogatt dann eine schockierende Entdeckung.

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Der Familie Hogatt bei Searcy im US-Bundesstaat Arkansas fielen Ende April merkwürdige Dinge im Haus auf: Möbel waren nicht mehr an ihrem Platz, Essen verschwand spurlos. Der Universitätsprofessor und seine Frau alarmierten ihre Kinder.

Der ungebetene Gast wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.
Der ungebetene Gast wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.(Bild: kameraone)

41-Jähriger floh vor Unwettern in Keller
Am 29. April durchsuchte die Familie schließlich gründlich das Haus – und fand einen Mann in einem Abstellraum im Keller. Der 41-jährige heimliche Untermieter Preston Landis erklärte, er sei durch eine Bodenluke eingestiegen, um sich vor Unwettern zu schützen. Die Familie reagierte verständnisvoll.

„Wir sind nicht wütend auf diesen Mann. Er tut mir leid“, erklärte Dutch Hogatt. Landis wurde wegen Einbruchs und Diebstahls festgenommen. Die Familie rät Hausbesitzern, alles abzuschließen und bei Auffälligkeiten sofort Hilfe zu rufen.

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