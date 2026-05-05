Fremder nistete sich in Keller von Familie ein

41-Jähriger floh vor Unwettern in Keller

Am 29. April durchsuchte die Familie schließlich gründlich das Haus – und fand einen Mann in einem Abstellraum im Keller. Der 41-jährige heimliche Untermieter Preston Landis erklärte, er sei durch eine Bodenluke eingestiegen, um sich vor Unwettern zu schützen. Die Familie reagierte verständnisvoll.