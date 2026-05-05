132 Tote in Südchina
Flugzeugabsturz 2022 soll Absicht gewesen sein
Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB hat Daten veröffentlicht, die nahelegen, dass der Absturz einer Maschine der China Eastern absichtlich ausgelöst worden sein könnte. Der Vorfall hatte sich am 21. März 2022 in Südchina ereignet. Das Flugzeug hatte den Kontakt zur Flugsicherung verloren und war in einem bergigem Gelände abgestürzt.
Alle 123 Passagierinnen und Passagiere sowie neun Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Nun hieß es im technischen Bericht, dass der Absturz absichtlich herbeigeführt worden sein könnte. Die Treibstoffschalter beider Triebwerke der Boeing 737-800 seien in ungefähr 29.000 Fuß Höhe (ca. neun Kilometer) von „Run“ auf „Cut off“ gewechselt worden. Danach seien die Drehzahlen der Triebwerke gesunken. Der Ablauf sei nicht mit einem gewöhnlichen mechanischen Ausfall beider Triebwerke zu erklären und passe zu einer durch Menschen ausgelösten Unterbrechung der Treibstoffzufuhr, sagte der Luftfahrtexperte Tony Stanton von der australischen Beratung Strategic Air.
„Das veröffentlichte Material beweist für sich genommen weder Motiv noch Absicht oder wer die Schalter bewegt hat“, sagte er weiter. Bereits im Mai 2022 hatte das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertrauten Menschen berichtet, dass Daten auf eine absichtlich ausgelöste Absturzsequenz hindeuteten. Der US-Sender CNN berichtete nun, dass jemand im Cockpit die Treibstoffzufuhr absichtlich abgeschaltet haben könnte. „Diese Daten zeigen eindeutig, dass die Treibstoffschalter unmittelbar vor dem Absturz manuell auf Aus gestellt wurden“, sagte der CNN-Luftfahrtanalyst David Soucie.
Abschlussbericht bis heute nicht vorgelegt
Der neue Bericht nennt keine endgültige Absturzursache. Die Unterlagen wurden auf Grundlage des US-Informationsfreiheitsgesetzes veröffentlicht. Die eigentliche Untersuchung führt die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC durch, die bis heute keinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Diese wies Spekulationen über einen absichtlich herbeigeführten Absturz bisher zurück.
Das Flugzeug der Airline China Eastern war am 21. März 2022 auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou abgestürzt. Niemand überlebte. Der Fall weckt Erinnerungen an den Germanwings-Absturz von 2015. Damals hatte ein Co-Pilot das Flugzeug absichtlich in den französischen Alpen gegen einen Berg gesteuert.
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