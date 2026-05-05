Flugzeugabsturz 2022 soll Absicht gewesen sein

Alle 123 Passagierinnen und Passagiere sowie neun Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Nun hieß es im technischen Bericht, dass der Absturz absichtlich herbeigeführt worden sein könnte. Die Treibstoffschalter beider Triebwerke der Boeing 737-800 seien in ungefähr 29.000 Fuß Höhe (ca. neun Kilometer) von „Run“ auf „Cut off“ gewechselt worden. Danach seien die Drehzahlen der Triebwerke gesunken. Der Ablauf sei nicht mit einem gewöhnlichen mechanischen Ausfall beider Triebwerke zu erklären und passe zu einer durch Menschen ausgelösten Unterbrechung der Treibstoffzufuhr, sagte der Luftfahrtexperte Tony Stanton von der australischen Beratung Strategic Air.