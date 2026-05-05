„Leben geprägt!“ ÖSV-Routinier beendet Karriere

ÖSV-Routinier Daniel Danklmaier hat auf Instagram sein Karriereende verkündet. Der 33-Jährige schien im – am Montag veröffentlichten – ÖSV-Kader für die kommende Saison nicht mehr auf.
„Vor genau 10 Jahren durfte ich mein erstes Weltcuprennen fahren – ein Traum, der mein Leben geprägt hat“, so Danklmaier in seiner Botschaft auf Instagram. Nun hängt er seine Skier aber an den Nagel. Im ÖSV-Kader für den kommenden Winter war er schon nicht mehr zu finden.
Für den Steirer ist es das Ende einer Reise mit „vielen Ups & Downs“, wie er selbst betont. Immer wieder wurde der Routinier von Verletzungen zurückgeworfen. „Viele Rückschläge, viele Zweifel – aber genauso viele Comebacks“, fasst es Danklmaier selbst zusammen.
Größter Erfolg in Kitzbühel
„Danke an mein Team und alle, die mich über die Jahre begleitet haben – Ich muss keine Namen nennen, den IHR wisst es!“, verteilt der Routinier ein Lob und hebt zudem hervor: „Ein besonderer Dank an meine Frau, Familie & Freunde – Ihr wart immer an meiner Seite.“
In seiner Karriere fuhr er siebenmal in die Top Ten. Zudem durfte er zweimal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Sein größter Erfolg war ein fünfter Platz in der legendären Abfahrt von Kitzbühel. „Jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich blicke dankbar zurück und freue mich auf das, was kommt!“, so Danklmaier abschließend.
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