„Leben geprägt!“ ÖSV-Routinier beendet Karriere

In seiner Karriere fuhr er siebenmal in die Top Ten. Zudem durfte er zweimal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Sein größter Erfolg war ein fünfter Platz in der legendären Abfahrt von Kitzbühel. „Jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich blicke dankbar zurück und freue mich auf das, was kommt!“, so Danklmaier abschließend.