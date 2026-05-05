Gall? „Ich will ihm keinen Druck machen, aber …“

Nach 2022 geht Gall ein weiteres Mal bei der Italien-Rundfahrt an den Start – diesmal jedoch in einer anderen Rolle. Als Kapitän soll der Tour-de-France-Etappensieger ums Rosa Trikot kämpfen. Eine Herausforderung, der der Osttiroler vorfreudig entgegenblickt, bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ erklärte er: „Ich freue mich, wenn es losgeht. Es ist jetzt schon eine Anspannung da. Ich habe ein sehr gutes Höhentrainingslager hinter mir. Man bewegt sich ein bisschen am Limit in der Vorbereitung mit dem Trainingspensum und dem Gewicht.“