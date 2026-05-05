Knicks erwischen Traumstart in Serie gegen 76ers

Die New York Knicks marschieren weiter auf beeindruckende Weise durch die Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA und haben am Montag (Ortszeit) daheim die Philadelphia 76ers im ersten Viertelfinalspiel mit 137:98 dominiert.
Damit sind die Knicks das erste Team in der NBA-Geschichte, das drei Play-off-Spiele in Folge mit jeweils mindestens 25 Punkten Unterschied gewann. Herausragender Akteur bei den Knicks war Spielmacher Jalen Brunson mit 35 Punkten.
Die San Antonio Spurs um Topstar Victor Wembanyama erlebten unterdessen einen Fehlstart in ihre „best of seven“-Serie gegen die Minnesota Timberwolves. Die favorisierten Texaner unterlagen vor heimischem Publikum überraschend mit 102:104.
Daran konnte auch eine historische Leistung von Wembanyama nichts ändern. Mit seinen zwölf Blocks stellte er einen Rekord in den NBA-Play-offs auf. Zudem kam der 2,24-m-Hüne auf elf Punkte und 15 Rebounds.
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