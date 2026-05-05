FPÖ-Eklat bei Predigt: „Kein Maulkorb für Bischof“

Was Steiner zu den Vorwürfen sagt

Stimmt so nicht (ganz) – zumindest was den unmittelbaren Adressaten betrifft, meinte hingegen Steiner selbst zur APA. Er habe vor sich selbst hin sowie zu neben ihm sitzenden Parteikollegen in Bezug auf Glettler gesagt: „Wäre er doch besser Politiker geworden.“ Daraufhin habe jemand aus einer anderen Sitzreihe gerufen: „Aber kein G‘scheiter“. Woraufhin er, Steiner, wiederum von sich gegeben habe: „Dann halt bei den Grünen.“ Geschrien oder lautstark gerufen, habe er dabei nicht.