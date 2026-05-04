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New F1 Final Results

Verstappen and Leclerc Penalized Retroactively

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04.05.2026 05:44
Charles Leclerc (left) and Max Verstappen received penalties in Miami.
Charles Leclerc (left) and Max Verstappen received penalties in Miami.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Max Verstappen and Charles Leclerc were penalized retroactively following Sunday’s Miami Grand Prix. While the penalty has no impact on the Red Bull star, the Ferrari driver drops in the final standings.

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Ferrari driver Charles Leclerc lost two positions after spinning out shortly before the end; a few hours after the race, he dropped another two spots to eighth place.

Since the Monegasque driver had left the track several times with his damaged car and thereby gained an advantage, the stewards handed him a 20-second penalty. His teammate Lewis Hamilton therefore inherited sixth place.

Verstappen remains in fifth place
Meanwhile, Verstappen received a five-second penalty for crossing the white line upon exiting the pits. However, the Dutchman did not lose any positions as a result and remained in fifth.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Antonelli extends championship lead
Mercedes driver Kimi Antonelli celebrated his third consecutive victory in Formula 1 in a dry Miami Grand Prix. In the race, which was moved up by three hours due to fears of severe weather, the 19-year-old Italian won on Sunday in Florida, narrowly ahead of world champion and sprint winner Lando Norris in the McLaren.

Oscar Piastri rounded out the podium (McLaren) in third place, a respectable distance behind. George Russell (Mercedes) finished fourth. The series continues in three weeks with the Grand Prix in Canada.

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