Accident at a campfire
War relic explodes: Five children injured
It was supposed to be a pleasant gathering around the campfire, but it ended with five injured children and teenagers. On Saturday evening, an explosion occurred in St. Oswald near Freistadt (Upper Austria) caused by a war relic located beneath the fire pit.
On Saturday evening, members of a youth group from Vöcklabruck had gathered around a campfire in St. Oswald near Freistadt. Around 8 p.m., there was a sudden loud bang followed by an explosion, injuring five people aged 10 to 14.
Five Injured
According to emergency services, the children and teenagers were taken to Med Campus IV in Linz with burns and blast injuries. The explosion was likely caused by a wartime relic found beneath the fire pit. Police searched a second fire pit and discovered another wartime relic there as well.
The bomb squad was called in. How the wartime relics ended up under the fire pits is the subject of an investigation.
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