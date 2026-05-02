Radfahrer (77) bei Kollision mit Motorrad verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Graz-Liebenau: Samstagvormittag kollidierten ein Radfahrer (77) und eine Motorradfahrerin (17) auf einer Kreuzung. Der 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die Lenkerin des Zweirads und ihre Beifahrerin kamen mit Prellungen davon.
Am Samstagvormittag war die 17-jährige Motorradlenkerin aus der Südsteiermark auf der Neudorfer Straße in Graz-Liebenau unterwegs. Dabei fuhr plötzlich ein Radfahrer aus einer Seitenstraße in eine Kreuzung ein. Laut Polizei dürfte er eine Stopptafel übersehen haben.
Dabei kam es zur Kollision zwischen Motorrad und Fahrrad. Der 77-Jährige stürzte und dürfte unter anderem eine schwere Kopfverletzung erlitten haben. Der Mann trug keinen Helm. Er wurde von der Rettung ins LKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen.
Die 17-Jährige und ihre Beifahrerin (16) konnten einen Sturz nach der Kollision vermeiden. Sie erlitten Prellungen und mussten keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Hinweise auf eine Alkoholisierung lagen bei beiden Unfalllenkern nicht vor.
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