GAK Takes a Big Step Toward Avoiding Relegation

GAK has maneuvered itself back into the thick of the relegation battle following a losing streak. After earning just one point from the last four matches and the defeat in Lavanttal, the lead over WAC has shrunk to a single point. “We’re staying calm and have had good talks with the players,” said coach Ferdinand Feldhofer, who expects a win against WSG. “We’re going all out for three points; that’s what’s going to be necessary.” Graz’s top scorer, Ramiz Harakate, who is carrying an injury, may be out. “It’s going to be very close,” Feldhofer feared.