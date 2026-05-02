Bundesliga Live Updates
GAK Takes a Big Step Toward Avoiding Relegation
Round 30 of the Bundesliga! The match between GAK and WSG Tirol is underway; we’re reporting live (see live ticker below). The score is currently 1-0.
Here is the live ticker:
GAK has maneuvered itself back into the thick of the relegation battle following a losing streak. After earning just one point from the last four matches and the defeat in Lavanttal, the lead over WAC has shrunk to a single point. “We’re staying calm and have had good talks with the players,” said coach Ferdinand Feldhofer, who expects a win against WSG. “We’re going all out for three points; that’s what’s going to be necessary.” Graz’s top scorer, Ramiz Harakate, who is carrying an injury, may be out. “It’s going to be very close,” Feldhofer feared.
While he will definitely have to do without suspended striker Alexander Hofleitner, WSG will be without forward Ademola Ola-Adebomi for the same reason. Lukas Hinterseer (ankle) and Benjamin Böckle (muscle injury) are also out. A win would put all of Philipp Semlic’s team’s worries to rest; a draw would at least keep the Styrians at a distance (three points). However, the 1-5 home loss to GAK in March serves as a warning. “We know what we did wrong,” said Semlic. “We’re highly motivated to do better this time.”
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