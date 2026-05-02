Ertappter Dieb attackierte Ladendetektiv – Haft!

Er wollte ein Parfum stehlen, wurde dabei jedoch vom Ladendetektiv beobachtet und letztlich zur Rede gestellt. Es kam zu einem wilden Handgemenge und schlussendlich auch zu einer Attacke. Der Verdächtige – ein 31-jähriger Einheimischer – wurde festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.