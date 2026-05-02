Ertappter Dieb attackierte Ladendetektiv – Haft!

Er wollte ein Parfum stehlen, wurde dabei jedoch vom Ladendetektiv beobachtet und letztlich zur Rede gestellt. Es kam zu einem wilden Handgemenge und schlussendlich auch zu einer Attacke. Der Verdächtige – ein 31-jähriger Einheimischer – wurde festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.
Zu dem Vorfall war es bereits am späten Donnerstagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt gekommen. Der 31-jährige Einheimische soll versucht haben, ein Parfum aus einer Drogerie zu stehlen. Ein Ladendetektiv konnte den Verdächtigen beobachten und schließlich vor dem Geschäft anhalten.
Massive Gegenwehr
„Folglich ließ der mutmaßliche Täter das Parfum fallen und wehrte sich massiv gegen die Anhaltung, indem er unter anderem einem 47-jährigen Angestellten mit einer Tasche ins Gesicht schlug, wodurch dieser jedoch nicht verletzt wurde“, heißt es vonseiten der Polizei.
Festnahme durch Polizeistreife
Der rabiate Verdächtige konnte schließlich von der alarmierten Polizei festgenommen werden. Im Anschluss sei er über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden.
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