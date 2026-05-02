Pension Earthquake: Investigators No Longer Considered Manual Laborers

Passage to be amended

The outcry was understandably loud, given that there are thousands of criminal investigators—and it also reached the ears of the “Krone.” The Ministry of the Interior responded quickly to our inquiry. The passage regarding heavy labor is to be corrected in a circular, thereby abolishing the organizational two-tier pension system. The clear goal, according to a spokesperson: “It is not decisive which department or police station you worked in, but what you did there.”