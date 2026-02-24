Luxushotel serviert Hunden Tatar und Tafelspitz

Mordversuch mit abgebrochener Wodkaflasche?
Syrer angeklagt
Lachsforellen-Tatar und Tafelspitz kredenzt man im Rosewood Schlosshotel Fuschl einer neuen Zielgruppe: Haustieren. Schwerreiche Gäste, die statt eigenem Nachwuchs lieber Vierbeiner an ihrer Seite haben, will man so nach Salzburg locken. Moderatorin Victoria Swarovski zählt man bereits zur Klientel.
Tatar von der Schloss Fuschl Lachsforelle, gegrillte Waldviertler Hühnerbrust und gekochter Tafelspitz – angeboten werden diese Schmankerl im Rosewood Schloss Fuschl nicht menschlichen Gästen, sondern ihnen: den Haustieren der gut betuchten Urlauber.
