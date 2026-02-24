Luxushotel serviert Hunden Tatar und Tafelspitz

Lachsforellen-Tatar und Tafelspitz kredenzt man im Rosewood Schlosshotel Fuschl einer neuen Zielgruppe: Haustieren. Schwerreiche Gäste, die statt eigenem Nachwuchs lieber Vierbeiner an ihrer Seite haben, will man so nach Salzburg locken. Moderatorin Victoria Swarovski zählt man bereits zur Klientel.