Helmut Fiedler verspricht, „Vollzeit da zu sein“

Ernst Stangl nutzte die Gelegenheit, beim ersten Termin von „Sag‘s dem Fiedler“ das Wort zu ergreifen. Die nächsten Termine sind am 8.5. um 11 Uhr am Hauptplatz in Neunkirchen, am 12.5. um 15 Uhr vor der Kirche in Peisching, am 15.5. um 9 Uhr wieder am Hauptplatz von Neunkirchen und am 19.5. ab 13 Uhr vor der Kapelle in Mollram. (Bild: Doris Seebacher)