Niederösterreich drückt in Estland die Schulbank

„Mindset“ in Estland ist anders als bei uns

Und genau das hinterließ Eindruck. Für Teschl-Hofmeister ist klar: „Hier wird Leistung als ein positiver Wert angesehen“. Für sie liegt das bessere Abschneiden der Esten nicht an der schulischen Ausstattung, sondern am „Mindset“. „Wir haben dieselben Tools, aber die Einstellung, dass Bildung die Grundlage für jede Zukunft ist, die fehlt bei uns“. Sie wünscht sich dabei vor allem auch ein besseres Mitwirken der Eltern. „Und nicht das Abschieben der Bildung auf das System“.