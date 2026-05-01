18-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Gegen 9.30 wurden die Einsatzkräfte am Feiertag alarmiert: In Heimschuh (Bezirk Leibnitz) verletzte sich ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz bei Forstarbeiten. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der junge Mann mit der Hand zwischen den Seilgleiter und den Stopper einer Seilwinde geraten sein.