Mit Kassa-Trick: Kellnerin zockte ihre Kollegen ab

Im Nobel-Wintersportort Sölden in Tirol sorgt ein mutmaßlicher Daten-Betrug für Wirbel: Eine 29-jährige Deutsche steht im Verdacht, über zwei Jahre lang in einem Lokal raffinierte Manipulationen im Kassensystem durchgeführt zu haben – und so ihre Arbeitskollegen geschädigt zu haben!
Zwischen Dezember 2023 und Februar 2026 soll die Frau Bestellungen, die sie selbst kassierte, nicht über ihr eigenes Benutzerprofil abgerechnet haben. Stattdessen dürfte sie die Accounts ihrer Kollegen verwendet haben. Die Folge: Bei diesen schienen regelmäßig Fehlbeträge auf – das Geld aber war verschwunden.
Anzeige auf freiem Fuß
Der mutmaßliche Schaden ist enorm. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll sich die Summe laut Polizei auf einen fünfstelligen Eurobetrag belaufen. Wie genau der Schwindel aufflog, ist derzeit noch nicht bekannt. Die 29-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß angezeigt.
