Mit Kassa-Trick: Kellnerin zockte ihre Kollegen ab

Zwischen Dezember 2023 und Februar 2026 soll die Frau Bestellungen, die sie selbst kassierte, nicht über ihr eigenes Benutzerprofil abgerechnet haben. Stattdessen dürfte sie die Accounts ihrer Kollegen verwendet haben. Die Folge: Bei diesen schienen regelmäßig Fehlbeträge auf – das Geld aber war verschwunden.