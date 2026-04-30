LIVE: Glasner’s team takes the lead again against Donetsk!

Efficient “Eagles”

The Ukrainians, coached by former Turkish international Arda Turan, then took control of the game, but it took a set piece to make it 1-1. Oleg Otscheretko was on hand to score from a corner (47'). The “Eagles,” however, played efficiently. Daichi Kamada (58’) and Jörgen Strand Larsen on the counterattack (84’) secured the victory.