Conference League
LIVE: Glasner’s team takes the lead again against Donetsk!
Manager Oliver Glasner is on course for his second European Cup final! His club, Crystal Palace, has already taken a commanding lead with a 3-1 victory over Shakhtar Donetsk in the first leg of the Conference League semifinals.
Glasner celebrated a dream start at Shakhtar’s alternate stadium in Krakow. Jean-Philippe Mateta sent Ismaila Sarr through for the fastest goal in Conference League history; after 22 seconds, the score was 1-0.
Efficient “Eagles”
The Ukrainians, coached by former Turkish international Arda Turan, then took control of the game, but it took a set piece to make it 1-1. Oleg Otscheretko was on hand to score from a corner (47'). The “Eagles,” however, played efficiently. Daichi Kamada (58’) and Jörgen Strand Larsen on the counterattack (84’) secured the victory.
Glasner’s team could face a Spanish opponent on May 27 in Leipzig. Brazilian Alemao headed Rayo Vallecano to a deserved 1-0 home win against Racing Strasbourg.
The results:
Shakhtar Donetsk – Crystal Palace 1-3 (0-1)
Goals: Ocheretko (47') and Sarr (1'), Kamada (58'), Strand Larsen (84')
Rayo Vallecano – Racing Strasbourg 1-0 (0-0)
Goal: Alemao (54.)
Second-leg matches on May 7
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