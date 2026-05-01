Brisantes Gutachten für Landesrat „gegenstandslos“

„Wir ersuchen Sie, Ihre Aussagen zu korrigieren“

Angemerkt sei an dieser Stelle: Im Gutachten wurde nicht ausdrücklich erwähnt, dass es sich mit einem möglichen Ausbau Rottenmanns zum Leitspital beschäftigt. In der Aufgebenstellung heißt es: „In der gegenständlichen Analyse soll untersucht werden, ob sich der bestehende Spitalsstandort LKH Rottenmann unter Nutzung der Bestandsstruktur mit entsprechender Erweiterung grundsätzlich für ein Neubauspital eignet oder ob ein wirtschaftlich begründeter Abbruch des Objektes zu empfehlen wäre.“

Darauf verweist auch der Verein Pro Klinikum Stainach. „Die Formulierung im Gutachten widerspricht vollständig Ihrer Darstellung im Antwortbrief“, wird Kornhäusl vorgeworfen. „Wir ersuchen Sie daher, Ihre Aussagen öffentlich zu korrigieren.“