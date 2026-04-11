Brisantes Gutachten soll Spitalsumbau noch stoppen

Leitspital-Befürworter orten Täuschung der Bevölkerung

Die Befürworter des Leitspitals, die auch weiterhin nicht aufgeben, sind entrüstet. Das Gutachten sei verschwiegen, die Bevölkerung vor der Landtagswahl getäuscht worden, heißt es vom Verein „Pro Klinikum Stainach“. Deren Vertreter fordern, den Umbau in Rottenmann zu stoppen, und wollen in einem offenen Brief von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) wissen, seit wann der Landesregierung die Analyse vorlag und ob sie auch jener Expertenkommission bekannt war, die den nun vorgesehenen „Plan B“ mit Erhalt aller drei bestehenden Spitalsstandorte ausgearbeitet hat.