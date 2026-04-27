Vor CL-Hit: Neuer Name auf Bayerns Verletztenliste

Ausgerechnet vor dem so wichtigen Kracher gegen den Titelverteidiger in der Königsklasse muss Trainer Vincent Kompany auf einen weiteren Spieler verzichten. Neben Guerreiro fehlen auch Tom Bischof und Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss, Serge Gnabry zog sich unlängst eine schwere Adduktorenverletzung zu, er verpasst damit die WM.