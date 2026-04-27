Vor CL-Hit: Neuer Name auf Bayerns Verletztenliste

Hiobsbotschaft für den FC Bayern vor dem Champions-League-Halbfinale! Raphael Guerreiro wird gegen Paris Saint-Germain nicht mitwirken können, der portugiesische Allrounder zog sich beim 4:3 gegen Mainz einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu.
Ausgerechnet vor dem so wichtigen Kracher gegen den Titelverteidiger in der Königsklasse muss Trainer Vincent Kompany auf einen weiteren Spieler verzichten. Neben Guerreiro fehlen auch Tom Bischof und Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss, Serge Gnabry zog sich unlängst eine schwere Adduktorenverletzung zu, er verpasst damit die WM.
Die Münchner gastieren am Dienstag im Prinzenpark, eine Woche später will der deutsche Meister in der Allianz Arena das Ticket fürs Champions-League-Finale lösen.
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