Frau (25) kam mit Rad zwischen Gleise und stürzte

Erheblich verletzt hat sich eine 25-jährige Einheimische am Mittwoch in Innsbruck! Sie geriet mit ihrem Fahrrad zwischen die Gleise der Straßenbahn und stürzte anschließend auf den Asphalt.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es am Mittwoch gegen 18.46 Uhr in der Anichstraße in Innsbruck. Dort war die 25-jährige Deutsche mit ihrem Mountainbike unterwegs.
Sie geriet mit dem Vorderrad ihres Bikes in die dort verlaufende Gleisführung, verlor das Gleichgewicht und stürzte über den Lenker auf den Asphalt. Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu.
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