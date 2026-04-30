24 Hindernisse warten mitten in Innsbruck

Wenn sich am 4. Juli 2026 die Innenstadt von Innsbruck in einen riesigen Hindernisparcours verwandelt, ist eines sicher: Beim Merkur Innsbruckathlon geht es um weit mehr als nur ums Laufen – es geht ums Erleben.
Mitten durch die Stadt, vorbei an den schönsten Spots, stellen sich tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer außergewöhnlichen Challenge. Auf rund zehn Kilometern warten 24 spektakuläre Hindernisse auf alle, die ihre Grenzen testen wollen. Wer es kürzer will, stellt sich der Fünf-Kilometer-Distanz mit 16 Hindernissen.
Neue Hindernisse und coole Klassiker
Mit „Swing or Swim“ feiert 2026 ein spektakuläres Hindernis Premiere. Hier schwingen sich die Teilnehmenden an Lianen über ein Wasserbecken. Mut, Griffkraft und perfektes Timing sind gefragt. Ebenfalls neu: „Rope Climb“ von Vapiano, bei dem Kraft und Technik entscheiden. Dieses Highlight wartet vor dem Goldenen Dachl. Auch Klassiker dürfen nicht fehlen: Der „M-Preis Würfel“ oder die „Perfekte Welle“ sorgen für Action und Gänsehaut-Momente.
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Wer sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, sollte schnell sein: Aktuell gibt es 15% Rabatt auf den Startplatz mit dem Code INNSBRUCK15. Gültig nur bis 11. Mai!
Anmeldung und Streckenplan unter: www.beatthecity.at
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