24 Hindernisse warten mitten in Innsbruck

Neue Hindernisse und coole Klassiker

Mit „Swing or Swim“ feiert 2026 ein spektakuläres Hindernis Premiere. Hier schwingen sich die Teilnehmenden an Lianen über ein Wasserbecken. Mut, Griffkraft und perfektes Timing sind gefragt. Ebenfalls neu: „Rope Climb“ von Vapiano, bei dem Kraft und Technik entscheiden. Dieses Highlight wartet vor dem Goldenen Dachl. Auch Klassiker dürfen nicht fehlen: Der „M-Preis Würfel“ oder die „Perfekte Welle“ sorgen für Action und Gänsehaut-Momente.