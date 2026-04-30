Neustart für das Natur-Resort Ottenstein ab 1. Mai

„Weniger Hektik, weniger Lärm, mehr Sinn“

„Bei uns geht es nicht um schneller, höher oder weiter. Es geht um das bewusste Erleben des Augenblicks. Mit dem Neustart des ersten Natur-Resorts im Waldviertel heißt dies bewusst, mit der Natur als Partnerin für unsere Gäste ein Angebot zu bieten, bei dem weniger mehr ist: weniger Hektik, weniger Lärm, weniger Spuren, dafür mehr Tiefe und mehr Sinn. Enkerl-tauglicher Urlaub, wenn man so will“, zeigt sich Waldviertels Tourismus-Chef Tom Bauer begeistert.