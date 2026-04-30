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Nun ganzjährig offen

Neustart für das Natur-Resort Ottenstein ab 1. Mai

Niederösterreich
30.04.2026 11:00
Neustart in Ottenstein mit Gästen und Natur als Sieger: Bauer (links), die neuen Betreiber ...
Neustart in Ottenstein mit Gästen und Natur als Sieger: Bauer (links), die neuen Betreiber (Mitte), Ortschef Gerhard Wandl (rechts).(Bild: Markus Morawetz)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Die neuen Betreiber Andreas Purtscher und Christian Brodträger sollen das Waldviertler Naturjuwel nun für Besucher „vergolden“. Im neuen Konzept sollen Gäste und Natur als Sieger hervorgehen. 

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Die idyllische Naturlandschaft des Stausees Ottenstein lockt seit jeher viele Besucher in die einst künstlich angelegte Oase. Die relativ unberührte Natur auf der 4,3 Quadratkilometer großen Wasserfläche und der umliegenden Landflächen machen den Stausee zum besonderen Erlebnis.

Lange im Besitz der EVN wurden See- und Schlossrestaurant, das Hotel sowie der Bootsverleih 2019 verkauft. Seither gab es dort mehrere umfangreiche Investitionen in Millionenhöhe.

Ab nun ganzjähriger Betrieb im Resort
Mit den neuen Betreibern Andreas Purtscher und Christian Brodträger von der Good Life B&P GmbH soll auch ein klarer Wertewandel für das Naturerlebnis erfolgen. „Hier entsteht jetzt nicht nur ein touristischer Leitbetrieb, sondern ein Ort mit klarer Haltung – und ein kraftvoller Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern“, betont Purtscher.

Am 1. Mai startet das Natur-Resort Ottenstein vollständig in den Betrieb und eröffnet zeitgleich alle zentralen Bereiche: das Seerestaurant Ottenstein, die Sunset Lounge mit Blick über den Stausee, den Bootsbetrieb, das Schloss sowie das Hotel mit 110 Zimmern. Damit werde das Resort wieder ganzjährig erlebbar und als vielseitige Destination für Erholung, Genuss und Freizeit positioniert.

„Weniger Hektik, weniger Lärm, mehr Sinn“
„Bei uns geht es nicht um schneller, höher oder weiter. Es geht um das bewusste Erleben des Augenblicks. Mit dem Neustart des ersten Natur-Resorts im Waldviertel heißt dies bewusst, mit der Natur als Partnerin für unsere Gäste ein Angebot zu bieten, bei dem weniger mehr ist: weniger Hektik, weniger Lärm, weniger Spuren, dafür mehr Tiefe und mehr Sinn. Enkerl-tauglicher Urlaub, wenn man so will“, zeigt sich Waldviertels Tourismus-Chef Tom Bauer begeistert.

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